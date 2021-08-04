الإدارة الذاتية تندد بمجزرة عين عيسى: تأتي في سياق سياسات تركيا الإبادية بحق شعبنا

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام، طالبت المجتمع الدولي وروسيا الاتحادية "بالتدخل للحد من هذه الممارسات الإجرامية غير المسؤولة بحق شعبنا".

وجاء في مستهل البيان "نندد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالهجوم التركي العدواني الذي تم في صبيحة الرابع من شهر آب الجاري على مناطق عين عيسى، حيث المناطق الآهلة بالسكان المدنيين والتي تتكرر بشكل كبير على يد تركيا ومرتزقتها رغبة في ضرب استقرار مناطقنا وترويع الأهالي".

وأضاف "الهجوم العدواني أسفر عن استشهاد أربعة أفراد من عائلة “زيدان خلف العيسى” من أهالي قرية الصفاوية شرق ناحية عين عيسى وهم زيد خلف العيسى وثلاثة من أطفاله (زياد، منى، هدى) وجرح سيدة وابنتها وجروحهما بليغة وتم انتشالهما من المنزل الذي تهدم بسبب القصف التركي".

وأكد البيان أن "هذا الهجوم يأتي في سياق سياسات تركيا الإبادية بحق شعبنا، وتجاهل واضح لكل القيم والأعراف الدولية وكذلك تصعيد ممنهج لفرض اجنداتها العدائية".

مطالباً "المنظمات الحقوقية والإنسانية وكذلك المؤسسات الأممية والتحالف الدولي وأيضاً دولة روسيا الاتحادية بالتدخل للحد من هذه الممارسات الإجرامية غير المسؤولة بحق شعبنا".

(س ر)

ANHA