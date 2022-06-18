الإدارة الذاتية تندد بهجوم جوي تركي أدى إلى استشهاد نائب الرئاسة المشتركة فرهاد شبلي

وجاء في بيان الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بخصوص الهجوم التركي، ما يلي :" تم أمس في محافظة السليمانية استهداف سيارة مدنية من قبل مسيرة تركية دورون أدت الى استشهاد السيد فرهاد شبلي نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والذي كان في زيارة لمدينة السليمانية لإجراء بعض الفحوصات الطبية وللعلاج، يأتي هذا العمل العدواني في إطار استهداف الإدارة الذاتية والنيل من تجربتها عبر إبادة ممنهجة بحق شعبنا؛ في الوقت الذي نندد بأشد العبارات بهذا العمل الجبان من قبل دولة الاحتلال التركي التي تمارس إرهاب الدولة والإبادة ، نطالب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بتحمل المسؤولية وتوضيح موقفها من هذا العمل الارهابي، كما نطالب المجتمع الدولي أن يمارس دوره بالضغط على الدولة التركية للحد من هذه العمليات التي تزعزع الاستقرار الاقليمي وتنتهك حرمات وسيادة دول مستقلة دون أي وجه حق والتي تتعارض مع كل المقاييس والاعراف الدولية.

نتقدم بالعزاء الحار الى عائلة الشهيد فرهاد وزملاءه في الادارة الذاتية وكل مكونات شمال وشرق سوريا وعموم أبناء ومكونات شعبنا.

الخزي والعار للقتلة الجبناء. اعداء الديمقراطية وحرية الشعوب".

(م)