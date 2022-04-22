أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم، بياناً إلى الرأي العام، حول تصعيد دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا، جاء فيه:

"في استغلال واضح للظروف والأوضاع التي تمر بها المنطقة والعالم خاصة، فيما يحدث في أوكرانيا وانعكاسات ذلك على العالم ومنطقتنا كذلك، حيث تحاول تركيا تمرير سياساتها العدائية بحق شعوب المنطقة وتسعى من خلال ذلك إلى تطوير المزيد من المخططات التآمرية، وتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في مقاربات مع النظام من جهة ومن جهة أخرى مع أطراف إقليمية".

تابع البيان "تستمر تركيا وبكل وحشتيها وفي هذه المرحلة الحساسة والمهمة بدوام سياسة الإبادة بحق مناطقنا، كذلك تسعى إلى احتواء التطورات التي تحدث على كافة الصعد، والتي لا تنسجم مع سياساتها ومطامعها التوسعية والاحتلالية، حيث تستمر بعمليات الاعتداء المتكرر عبر مسيّراتها وكذلك قصفها لمناطقنا، وكان آخرها استهداف سيارة في كوباني أدى إلى استشهاد الرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع ورفيقاتها في إقليم الفرات، وبعدها بيومين قصف مركز مدينة كوباني، عبر قذائف مدفعية.

هذه السياسة تعبّر عن رغبة تركيا الجامحة في ضرب الأمان والاستقرار، وتعبّر عن وضعها المتأزم. حيث اعتاد أردوغان أن يوجه أنظار الرأي العام التركي نحو مخاطر افتراضية في الخارج كلما ضاقت به الأوضاع الداخلية، وما التصعيد المتزامن في باشور وكذلك شنگال وشمال وشرق سوريا إلا جزء من تلك السياسة.

شدد البيان "في الوقت الذي نندد فيه بهذه السياسة وهذا التصعيد الممنهج، فإننا نذكر أن السياسة التركية هذه ستنعكس على عموم سوريا والمنطقة، ونؤكد أن على القوى الضامنة التحرك لمنع هذا التصعيد؛ كون ذلك يشكل مخاطر نحو تأهيل الأجواء لعودة داعش، وأيضاً تعميق دور المرتزقة المدعومين من تركيا نحو تنفيذ سياسات تركيا الاحتلالية في سوريا وتقسيمها".

(ف)