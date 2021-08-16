الإدارة الذاتية تنعي الرئيسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

ونشرت الإدارة الذاتية على صفحتها الرسمية نبأ وفاة "سلوى السيد" وقالت: "تلقينا نبأ وفاتها صباح اليوم الإثنين، إثر مرض عضال أصابها في الفترة الماضية".

وأشارت الإدارة الذاتية أن "سلوى السيد من مواليد دير الزور عام 1988، درست في كلية الكيمياء جامعة الفرات. وعملت بصفة نائبة للرئاسة المشتركة في لجنة التربية والتعليم في المجلس المدني في دير الزور، ثم شغلت منصب الرئيسة المشتركة لهيئة الماليّة لشمال وشرق سوريا".

وأضافت: "كانت سلوى من النساء اللواتي ناضلن من أجل التخلص من الإرهاب الداعشي فكريّاً واجتماعياً، ورفضت أن تكون تحت رحمة التقاليد والعادات البالية، فكانت من اوائل النساء اللواتي ساهمن في تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وقدمت الإدارة الذاتية في الختام العزاء لذوي الفقيدة متمنية لهم الصبر والسلوان.

(ل)

ANHA