الإدارة الذاتية تناقش توصيات بخصوص العقد الاجتماعي مع منظمات مدنية

الجلسة التي عُقدت اليوم، كانت بمشاركة منظمتي ماري، TIVEN، وبحضور نائب الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسن كوجر وأمينة أوسي، والرئيس المشترك للمجلس العام، فريد عطي، ونائباهما ياسر سليمان وعطي الهويدي، إلى جانب مشاركة عدد من الناشطين والمدنيين والسياسيين.

منظمة ماري كانت قد عقدت جلسات عمل مماثلة في كل من (قامشلو - دير الزور )واليوم في الرقة، وذلك للوصول إلى مبادئ وتوصيات يتم مشاركتها مع اللجنة المكلفة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي في شمال وشرق سوريا.

وأُديرت الجلسة من قبل أعضاء منظمة ماري زهور البصير وفاتح قنديل، حيث افُتتحت بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشّهداء، تلاها قراءة المبادئ الأساسية والعامة والحقوق المدنية والسياسية لميثاق العقد الاجتماعي.

وبعد الانتهاء من قراءة التوصيات التي قدمتها كل من منظمتي ماري وTIVEN للجنة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المكلّفة بصياغة ميثاق العقد الاجتماعي، فتح باب النقاش أمام الحضور في كل بند مع أخذ الآراء والمقترحات من قبل الحضور بعين الاعتبار.

وفي إحدى المداخلات لنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسن كوجر، قال "من الضروري إيجاد صيغة وقوانين لا تؤثر سلباً على الشعب والسياسة، فروح القانون هو تطوير حركة الشعب المستمرة، لذا يجب الاهتمام بأخلاقيات المجتمع".

مضيفاً "أن الحرب والأزمة الاقتصادية والحصار والتآمر الدولي يحتم علينا أن ندرس هكذا توصيات، ولفترة زمنية، فعندما نحصل على اعتراف دولي لهذه المناطق سوف تنفذ كل هذه البنود دون وجود أي عواقب وتوصيات، لأن القيام بهذه التوصيات والبنود تحتاج إلى استفتاء لمعرفة واقع الشعب بشكل أكثر.

وتابع حسن "من الممكن أن توجد بعض القوانين ولا تُطبق لسنوات طويلة، مستشهداً بقانون واجب الدفاع الذاتي أنه ليس هناك تجنيد إجباري لسنوات. وإنما الحرب الموجودة في مناطقنا هي من جعلتنا نفرضه لحماية مكتسبات الثورة وحقوق المواطن؛ للمحافظة على حقوق الوطن؛ لأنه واجب أخلاقي".

ومن جانبها، قالت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمينة أوسي "بعد الاطلاع على جملة التوصيات التي تم استخراجها من الندوات المتعددة، تقرر أنه يجب ضمان النسبة التمثيلية للنساء في الشرائح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي هي السبيل الأمثل للمضي نحو تجربة ديمقراطية، ما يعزز هذه التجربة الآمال على أن تكون شمال شرق سوريا مدخلاً لحل سياسي للقضية السورية.

وفي هذا السّياق، تحدث عضو في جمعية ماري فاتح قنديل لوكالتنا عن مضمون هذه الجلسة وقال "هذه الورشة كانت عبارة عن ست ورشات، عُقدت مسبقاً، وطرحت 11محوراً، مجملها كان حول الحريات العامة والتوجه السياسي للإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، والاهتمام بالفئة العمرية ما دون سن الثانية عشر لقطاع التعليم".

وتابع "والسعي لاستمرار الحوارات البنّاءة التي من الممكن أن تطور وتمتن هذا العقد، على أن تكون هناك مساحة كافية للحوار حول التغيرات المصيرية لمستقبل المنطقة.

ونوّه في ختام حديثه إلى "أن هذه الجلسة هدفت إلى تضمين الفئات غير المنخرطة في حوارات العقد الاجتماعي والوصول إلى مبادئ وتوصيات يتم مشاركتها مع اللجنة المكلفة للإدارة الذاتية.

(رع /مـ)

ANHA