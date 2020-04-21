الإدارة الذاتية تمدد حظر التجوال إلى مطلع أيار

ويمنح القرار /37/ القاضي بتمديد فترة حظر التجوال تسهيلات للقطاع الزراعي بشكل كبير، ويأخذ بعين الاعتبار اعتماد سكان المنطقة على الزراعة كمورد رئيس للدخل.

وجاء في نص القرار:

1-يسمح لكافة الصيدليات ( البشرية، الزراعية، البيطرية)، ومحلات بيع الخضار والفواكه، ومحلات بيع اللحوم والحلويات وكافة البسطات والباعة المتجولين بالعمل طيلة فترة الحظر.

2- يسمح لمحلات بيع المواد الغذائية( المولات، البقاليات، الدكاكين)، بالعمل طيلة فترة الحظر.

3- يسمح لمحلات الصرافة والحوالات العمل يومي ( الجمعة والثلاثاء)، من كل اسبوع طيلة فترة الحظر.

4- يسمح لقطاع الإعمار والإنشاءات وورشات بيع مواد البناء والعمالة المرادفة لها وكافة المحلات في المناطق الصناعية بالعمل طيلة فترة الحظر.

5- يتم تسهيل حركة الإخوة المزارعين مع الأيدي العاملة معهم من وإلى الأراضي الزراعية على أن لا يتجاوز العشرة عمال في الآلية الواحدة أثناء نقلهم.

6- يسمح بتنقل سيارات ( المواد الغذائية ، المنظفات، الأدوية وحليب الأطفال، المستلزمات الصحية والتعقيم، الفيول والمحروقات)، فيما بين كافة الإدارات وضمن كل إدارة.

7- على ارباب العمل في كافة المجالات التي تم السماح لهم بالعمل، تأمين وسائل الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات بغية ارتداءها، أثناء فترة العمل مع مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي.

8- يبلغ هذا القرار من يلزم من يلزم تنفيذه.

(م)

ANHA