الإدارة الذاتية تمدد حظر التجوال الجزئي 15 يوماً إضافياً

أصدرت الإدارة الذاتية القرار رقم (229) القاضي بتمديد الحظر الجزئي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا 15 يوماً إضافياً يبدأ من يوم غد الاثنين.
خبر 2020-12-20T17:28:00 مركز الأخبار

وقالت الإدارة الذاتية في نص قرارها :"بناء على اجتماع خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال شرق سوريا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال شرق سوريا تقرر ما يلي:

يمدد حظر التجوال الجزئي المفروض في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ولمدة 15 يوماً، بدءاً من صباح يوم الاثنين الواقع في 21 كانون الأول لغاية 4 كانون الثاني 2021 ضمناً.

وفق الآتي:

- تفتح كافة المحلات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار على أن تغلق عند الساعة الخامسة مساءً باستثناء الأسواق الكبرى، (البازارات).

- تفتح كافة المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية مع المحافظة على الوقاية والتدابير الصحية.

- يسمح بحركة الباصات والبولمانات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

- تغلق جميع دور العبادة باستثناء (صلاة الجمعة – قداس الأحد) مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية الصحية.

- تمنع كافة التجمعات الكبرى (صالات الأفراح- خيم العزاء- الاجتماعات- المؤتمرات) تحت طائلة المسؤولية.

-على كافة المواطنين والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية ارتداء الكمامات والأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية لحين الانتهاء من هذا الوباء.

- يحق لكل إدارة من الإدارات الذاتية والمدنية إصدار القرار اللازم فيما يتعلق بوباء كورونا وذلك حسب الحال وبما لا يتعارض مع البنود السابقة".

(ل)

ANHA


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