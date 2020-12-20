الإدارة الذاتية تمدد حظر التجوال الجزئي 15 يوماً إضافياً

وقالت الإدارة الذاتية في نص قرارها :"بناء على اجتماع خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال شرق سوريا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال شرق سوريا تقرر ما يلي:

يمدد حظر التجوال الجزئي المفروض في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ولمدة 15 يوماً، بدءاً من صباح يوم الاثنين الواقع في 21 كانون الأول لغاية 4 كانون الثاني 2021 ضمناً.

وفق الآتي:

- تفتح كافة المحلات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار على أن تغلق عند الساعة الخامسة مساءً باستثناء الأسواق الكبرى، (البازارات).

- تفتح كافة المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية مع المحافظة على الوقاية والتدابير الصحية.

- يسمح بحركة الباصات والبولمانات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

- تغلق جميع دور العبادة باستثناء (صلاة الجمعة – قداس الأحد) مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية الصحية.

- تمنع كافة التجمعات الكبرى (صالات الأفراح- خيم العزاء- الاجتماعات- المؤتمرات) تحت طائلة المسؤولية.

-على كافة المواطنين والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية ارتداء الكمامات والأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية لحين الانتهاء من هذا الوباء.

- يحق لكل إدارة من الإدارات الذاتية والمدنية إصدار القرار اللازم فيما يتعلق بوباء كورونا وذلك حسب الحال وبما لا يتعارض مع البنود السابقة".

(ل)

ANHA