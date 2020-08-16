الإدارة الذاتية تلزم المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة

في إطار سلسلة الإجراءات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا، أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القرار رقم /93/ المتضمن إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والأسواق والدوائر الرسمية.

وجاء في نص القرار:

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على سلامة الأخوة المواطنين، وتقادياً لانتشار جائحة كورونا، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تقرر ما يلي:

على كافة الأخوة المواطنين في شمال وشرق سوريا ارتداء الكمامة وأخذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة والأسواق وكافة الدوائر الرسمية اعتباراً من يوم الثلاثاء 18/8/2020. أي مخالفة بعدم ارتدائها يعرض صاحبها إلى غرامة مالية مقدارها /1000/ ليرة سورية. يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفذه.

(ك)