الإدارة الذاتية تكرّم الطلبة المتفوقين في مخيم مهجري سري كانيه بالحسكة

أحيت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة اليوم، حفلاً فنياً، في مخيم سري كانيه المخصص للمهجرين من منطقة سري كانيه المحتلة، والواقع في الجهة الشرقية لمدينة الحسكة، لتكريم الطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وشمل التكريم المتفوقين ضمن المراحل الدراسية الثلاثة "الابتدائية، الإعدادية، والثانوية" في مدارس المخيم.

وحضرت الحفل الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة روهات خليل، وأعضاء من الهيئة، ومسؤولون في الإدارة العامة للمدارس بالإقليم.

وبدأ الحفل بإلقاء الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، روهات خليل، باركت فيها الجهود المبذولة من قبل المدرسين والطلبة لحصولهم على الدرجات الأولى في الفصل الأول رغم الصعوبات.

وتخلل الحفل تكريم 35 طالب/ة من المتفوقين، من قبل هيئة التربية والتعليم وتقديم هدايا رمزية لهم، ووثائق تؤكد تفوقهم.

على هامش تكريم الطالبة المتفوقة في المرحلة الإعدادية، عدلة فيصل من أهالي مدينة سري كانيه المحتلة، والقاطنة في مخيم سري كانيه، والتي بينت إصرارها على تلقي العلم، قائلة "رغم الظروف الصعبة التي نمر بها من تهجير وغيره، وفي ظل قلة الإمكانات، أنا مصممة على الاجتهاد والتفوق وتلقي العلم".

بدوره، تمنى الطالب سربست محمد من المتفوقين في المرحلة الثانوية، أن يُكرّم في نهاية الفصل الثاني في مدينته سري كانيه، بعد تحريرها من الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ه إ/أم)

ANHA