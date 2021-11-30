الإدارة الذاتية تخصص 300 ألف دولار لمشاريع المنطقة الجنوبية في الحسكة

وتسعى الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة عبر مؤسساتها المنتشرة في عموم بلدات ونواحي مقاطعتيها "قامشلو، والحسكة" إلى تقديم الخدمات الرئيسة للأهالي، لا سيما المناطق الجنوبية في مقاطعة الحسكة، التي تعرضت للضرر أثناء احتلال مرتزقة داعش.

ولرفع سوية الخدمات المقدمة للمناطق الجنوبية في مقاطعة الحسكة، تلقت بلديات الشعب في كل من بلدات "الشدادي، ومركدة، وعبدان، وتل الشاير"عبر بلدية الشدادي، ميزانيتها في وقت مبكر عن باقي المناطق الأخرى، عن عام 2022، مخصصة من الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة.

وقسّمت بلدية الشعب في ناحية الشدادي المبالغ المالية المخصصة للمنطقة عن عام 2022، على بلديات المنطقة، كل حسب الحاجة، وحسب مخططاتها الخدمية المقدمة، وكان لبلدية الشعب في الشدادي نصيب الأسد على حد تعبير مدير المكتب الفني في البلدية، أمين بلال.

وعن ذلك، أكد بلال أن هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة صرفت لبلديات المنطقة 300 ألف دولار أمريكي، ووزع المبلغ على كلا من بلديات "عبدان، وتل الشاير، ومركدة، والشدادي" بموجب المشاريع المقدمة ضمن خطة عمل العام 2022.

وكشف أمين بلال في لقاء لوكالتنا عن الميزانية التي صرفت لكل بلدية، قائلاً: "بلدية الشعب في عبدان 45500 دولار ، لتخديم البلدة وقراها بالطرق وفرشها بالبقايا، وبلدية الشعب في تل الشاير 50 ألف دولار، لتجهيز طريق الدشيشة الشدادي ومده بمادة الإسفلت المجبول".

وأضاف "وبلدية مركدة حصلت على 75500 دولار، لتخديم البلدة وقراها بمشاريع الصرف صحي، كونها تعرضت للدمار بفعل سنوات الحرب فيها".

أما عن حصة بلدية الشعب في الشدادي، فلفت البلال إلى أنه كان لها النصيب الأكبر، حيث حصلت على مبلغ قدره 103500 دولار، كونها الأكبر من حيث خدمة المنطقة جغرافياً، ونسبة لكثافتها السكانية العالية مقارنة مع باقي البلدات الأخرى، فيما يبقى المبلغ المتبقي احتياطياً لتنفيذ المشاريع الطارئة.

وأوضح مدير المكتب الفني في بلدية الشعب في الشدادي، أمين بلال، أن ميزانية بلدية الشعب في الشدادي، ستتوزع على عدة مشاريع منها "مشروع إعادة تأهيل قناة رئيسة للصرف الصحي، عمرها أكثر من 40 عاماً، رصد له مبلغ 45 ألف دولار، وتجهيز عدة طرق وفرشها بمادة البقايا، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى، منها تنفيذ مشروع "طريق الكانية" المدخل الغربي لمركز ناحية الشدادي.

وكانت بلدية الشعب في ناحية الشدادي قد باشرت في الـ 14 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بإعادة تأهيل طريق المدخل الغربي للناحية، بطول يصل إلى 3 كم، وبتكلفة 12 ألف دولار أمريكي.

وأكدت حينها الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في الشدادي، سناء الحسين، أن البلدية تدرس أيضاً إمكانية إعادة تأهيل طريق السيحة ومده بمادة البقايا في بلدة عبدان بطول 2 كم".

(أم)

ANHA