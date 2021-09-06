الإدارة الذاتية تجدد دعواتها للحوار في ذكرى تأسيسها الثالثة

نظمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا احتفالية في صالة الاجتماعات بالمجلس التنفيذي للإدارة بالرقة، تضمنت العديد من الكلمات التي أشادت بإنجازات الإدارة الذاتية خلال الأعوام الماضية.

وشارك في الاحتفالية كافة الرئاسات المشتركة لهيئات الإدارة الذاتية وكافة الرؤساء المشتركين للمجالس التنفيذية والتشريعية للإدارات المدنية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا وقيادات في قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي ومجلس سوريا الديمقراطية وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة ترحيبية من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، بيريفان خالد باللغتين العربية والكردية.

واستهل عبد حامد المهباش حديثه بالقول "3سنوات مرت على تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدأنا بالتأسيس والتطور والعطاء قادها مناضلون حقيقيون بحس عالي من المسؤولية وشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء الوطني تجاه شعبنا في مناطق شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته وطوائفه".

وأكد عبد حامد المهباش حديثه بالقول "إن مشروع الإدارة الذاتية هو الحل الأمثل للأزمة السورية، والإدارة الذاتية هي من حافظت على حياة شعوب المنطقة التي تركها النظام السوري سابقاً عرضة للإرهاب الذي قتل وشرد أهلها ودمر منازلها".

'الإدارة الذاتية ترى الحوار بين السوريين أساساً ومنطلقاً صحيحاً لحل الأزمة'

وأضاف المهباش "إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت ومازالت ترى الحوار والتفاوض بين السوريين أساساً ومنطلقاً أساسياً وصحيحاً لحل الأزمة السورية فقد أثبتت السنوات السابقة من عمر الأزمة أن لغة السلاح والعسكرة التي تصرّ عليها بعض الأطراف لحل الأزمة السورية أثبتت فشلها".

ودعا المهباش خلال حديثه "ندعو كافة السوريين الشرفاء وكافه القوى والتيارات السياسية والوطنية غير المرتبطة بأجندات خارجية أن يجنحوا للسلم ويُحكّموا لغة العقل للبحث عن مخرج وطني آمن لحل الأزمة السورية من أجل الحفاظ على سيادة بلدنا وسوريتنا ولإعادة المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم".

وتابع "سوريا لكل السوريين ولنحقق طموحهم في أن تكون سوريا بلداً ديمقراطياً تعددياً لا مركزياً ونفكر جميعاً بعقلٍ وطني سوري جامع لإعادة الأراضي المحتلة إلى السيادة السورية وطرد المرتزقة و الأتراك والإيرانيين من بلدنا

وأشار المهباش إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حققت العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة الخدمية والصحية والتربوية والسياسية، التي ساهمت في تطور مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأشاد المهباش بدور العاملين بمؤسسات الإدارة الذاتية على الجهود التي بذلوها طيلة الأعوام الماضية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا".

وبّين المهباش أن قرار إغلاق معبر تل كوجر أثّر بشكل كبير على مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام وعلى النازحين في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص".

وأوضح المهباش "إن دولة الاحتلال التركي مستمرة بحربها العسكرية على مناطق شمال وشرق سوريا والآن تعمل على سياسة الحرب المائية حيث خفّضت نسبة مياه نهر الفرات بشكل كبير مما أثّر على اقتصاد المنطقة بشكل كبير، وقطع مياه محطة علوك عن محافظة الحسكة".

وأكد المهباش أن دولة الاحتلال التركي تخرق الاتفاقات الدولية بكافة أشكالها دون محاسبة دولية على أفعالها الشنيعة في المناطق المحتلة من جرائم واغتصاب وقتل وتهجير ونهب.

وتابع المهباش حديثه بالقول "مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع ديمقراطي وليس مشروع انفصالي، نحن منذ تأسيس الإدارة ننادي بوحدة الأراضي السورية أرضاً وشعباً".

وفي الختام وجه المهباش الشكر لمؤسسي الإدارة الذاتية ولمقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في مناطق شمال وشرق سوريا وعوائل الشهداء.

وباسم قوات سوريا الديمقراطية تحدثت القيادية أزي حسن التي قالت "نهنئ شعوب شمال وشرق سوريا بحلول الذكرى الثالثة لتأسيس الإدارة الذاتية ونترحم على شهدائنا وشهيداتنا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل أن نعيش نحن بحرية وكرامة وأمن وأمان".

وأضافت أزي حسن "نحن قدمنا شهداء أثناء محاربتنا لداعش وتحريرنا لمناطق شمال وشرق سوريا ومازلنا نقدم شهداء إلى الآن وسنقدم أيضاً حتى تحرير وطننا ومناطقنا المحتلة من براثن الاحتلال التركي".

وأكدت أزي حسن أن مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هو الحل الأمثل للأزمة السورية التي طال أمدها وامتدت إلى 10سنوات".

وباسم مجلس سوريا الديمقراطية تحدث العضو بالمجلس خلف داوود الذي قال "نبارك لكم بحلول هذه الذكرى العظيمة لتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن الإدارة الذاتية حققت العديد من الإنجازات وحافظت على حياة كافة مكونات وشرائح المجتمع".

وأضاف خلف داوود "مجلس سوريا الديمقراطية يشيد بجهود الإدارة الذاتية التي بذلتها خلال الأعوام الماضية لخدمة أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، بكافة الأصعدة الخدمية والتنظيمية والإدارية والسياسية".

وأشار خلف داوود "لقد حقق مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في المنطقة الأمن والأمان بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش التي لاتزال تشكل خطراً إلى يومنا هذا، لكننا علينا أن نبذل جهوداً أكبر للحفاظ على هذا الأمان الذي تعمّه المنطقة".

وبعد الانتهاء من الكلمات تم عرض سنفزيون استُعرض من خلاله أعمال وإنجازات الإدارة الذاتية خلال العام الماضي.

وفي الختام قدّمت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا دروع تكريم لقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية المرأة، ولمؤسسة عوائل الشهداء، وجرحى الحرب، وقوى الأمن الداخلي.

(خ ج/ سـ)

ANHA