الإدارة الذاتية تجدد التزامها بالحوار الوطني وترحب الدور الروسي الوسيط

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "تؤكد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ البداية على أن الأزمة في سوريا لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار والتفاهم السوري-السوري".

وأضافت في بيان، أصدرته اليوم: "وفي هذا الإطار تبذل الإدارة الذاتية كل جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف بما فيه الحوار مع دمشق لكن المعضلة الأساسية والمتجذرة في سوريا في أحد أهم جوانبها هي أن النظام السوري لا يتقبل واقع التغيير في سوريا ويتمسك بالذهنية ذاتها التي أدت إلى هذه الأزمة والمعاناة السورية، ولذلك فالنظام لا يتحاور بشكل جدي مع أي من الأطراف السورية ليس فقط الإدارة الذاتية".

ولفتت الإدارة في بيانها إلى الوساطة الروسية في عملية الحوار، قائلة: "تحدث السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أمس حول الحوار مع دمشق وهذا ما نراه نحن خطوة إيجابية نحو الحل".

متأملة أن "تلعب روسيا دوراً إيجابياً في هذا الحوار وما نريد تأكيده بأننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ولأكثر من مرة نقول بأننا مع الحوار الوطني وأننا أصحاب هذا القرار وقد حدثت عدة لقاءات مع دمشق حول ذلك وروسيا تعلم بأن سبب فشلها هو النظام السوري بإصراره لإعادة الأمور إلى سابق عهدها قبل الأزمة السورية".

مضيفة أن "كل الممارسات التي يقوم بها النظام السوري لا تتناسب مع جهود الحوار وبالتحديد ما يقوم به من عمليات اعتقال عشوائية واستفزازات في حلب والمربعات الأمنية في الجزيرة وهذا يثبت عدم جدية النظام ورغبته في الحل".

واختتمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيانها مجددة "التزامنا بالحوار والحل الوطني السوري"، مؤكدة أنه "مبدأ استراتيجي" ورحبت "بأي دور وسيط بما في ذلك الدور الروسي لتحقيق نتائج عملية في هذا الإطار والإدارة الذاتية على استعداد للدخول في الحوار مع دمشق لكن مع ضرورة مراعاة خصوصية مناطقنا والتضحيات التي تم تقديمها في الدرجة الأولى ضد الإرهاب ومن أجل سوريا ووحدتها ووحده شعبها".

(س ر)

ANHA