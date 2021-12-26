الإدارة الذاتية تحذّر من أن الهجمات التركية تنذر بمرحلة خطيرة من الحرب

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، بخصوص هجوم دولة الاحتلال التركي عبر طائرة مسيّرة على مدينة كوباني يوم أمس، جاء فيه:

"في تصعيد ممنهج، وفي سلسلة دوام حرب الإبادة ضد شعبنا، وفي تطور لافت لشكل الحرب ضد منطقتنا؛ استهدفت الدولة التركية بإحدى طائراتها المسيّرة منزلاً شرق كوباني في حي الشهيدة بيمان. أسفر عن شهداء وجرحى مدنيين، هذا التصعيد ينذر بمرحلة خطيرة من الحرب، وهو تكتيك جديد للنيل من إرادة شعوبنا وجهودها في إرساء الاستقرار وتطوير التجربة الديمقراطية بعد القضاء على داعش.

وأضاف البيان: "في الوقت الذي نتقدم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بخالص العزاء لذوي الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، فإننا نؤكد بأننا ماضون في نضالنا الديمقراطي وجهودنا لمنع عودة الإرهاب والحفاظ على استقرار مناطقنا، كذلك نؤكد على ضرورة أن تبدي القوى الفاعلة في سوريا، وفي مقدمتها التحالف الدولي وروسيا مواقفها الواضحة من هذا التصعيد وهذه الحرب؛ وإلا فإن هذه الأطراف، في حال استمرار صمتها، ستكون موضع شك لدينا في أنها مطلعة على ما يحدث من تطور تركي.

كذلك ننادي المجتمع الدولي وجميع المنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية بالتحرك لمنع استمرار هذا العدوان التركي واستهدافه لمناطقنا التي دحرت تنظيم داعش الإرهابي".

(ف)