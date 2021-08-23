الإدارة الذاتية تحذّر من التصعيد التركي: يمنح داعش فرصة للعودة ويهدد وحدة سوريا

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام، دعت خلاله حكومة دمشق والضامنين (روسيا وأميركا) إلى ضرورة إبداء مواقف واضحة وعاجلة من التصعيد التركي الممنهج.

وقال البيان في مستهله: "في تجاوز لكل المعايير والمواثيق الدولية وبرغبة علنية في توسيع مشروعها الاحتلالي تقوم تركيا بتصعيد ممنهج ضد مناطق شمال وشرق سوريا؛ هذه المناطق التي دافعت عن نفسها وعن المنطقة والعالم برمته ضد تنظيم داعش والفصائل المتطرفة الراديكالية، ما ينذر بمخاطر كبيرة".

الدعوة إلى إبداء مواقف عاجلة وواضحة من التصعيد التركي

وأضاف "إن التصعيد التركي الأخير ضد مناطق في منبج وكذلك في تل تمر وريفها وضربها لمناطق في قامشلو ينم عن رغبة واضحة في ضرب استقرار مناطقنا وكذلك منح فرصة واضحة لعودة تنظيم داعش خاصة في ظل جملة التطورات التي تعصف بالعالم وبالمنطقة".

وتوجهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بنداء عاجل إلى المؤسسات الأممية والحقوقية وكذلك إلى التحالف الدولي بقيادة أمريكا وروسيا، بوصفهما الضامنان حول التفاهمات التي تمت مع تركيا، وجميع القوى الحريصة على استقرار وأمان المناطق التي تمت تحريرها من داعش بضرورة إبداء مواقف واضحة وعاجلة من التصعيد التركي الممنهج ضد مناطقنا.

تحذيرات من تعميق الأزمة السورية وعودة داعش

وأكدت الإدارة "أن هذا التصعيد على الصعيد السوري يعمق من الأزمة ويطور مشاريع الاحتلال وما يرافقها من ممارسات تقسيمية لسوريا، وكذلك على الصعيد الإقليمي والدولي بعودة هادئة لداعش من خلال ما تهيّئه تركيا من أجواء وظروف تساهم في عودة الإرهاب إلى سوريا. كما أن هذا التصعيد تهديد لوحدة سوريا، ودمشق أيضاً عليها توضيح موقفها في ظل حديثها المستمر عن حرصها على السيادة السورية".

نداء للالتفاف حول المكاسب المتحققة

كما توجهت "إلى أبناء شعبنا بمختلف مكوناتهم المجتمعية والسياسية بالالتفاف حول المكاسب التي تم تحقيقها بفضل تضحيات أبنائنا وبناتنا والخروج في الداخل والخارج بمسيرات منددة بهذا العدوان التركي".

وعاهدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شعبنا في ختام بيانها "بأننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى التزامنا بعملية وقف إطلاق النار؛ فإننا سنستمر بكل إمكاناتنا وطاقاتنا للوقوف ضد هذه التصعيدات بحق شعبنا وسنؤدي مسؤولياتنا وفق ما يحقق أمن وأمان شعبنا وما يمنع المساس بمكاسبه ومنجزاته".

(س ر)

ANHA