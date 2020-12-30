الإدارة الذاتية تهنئ مكونات سوريا بالعام الجديد وتعاهد بمضاعفة الجهود لترسيخ مبادئ الأخوة

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمناسبة حلول العام الجديد، قالت فيه:

"ساعات تفصلنا عن العام الجديد 2021 ولا تزال الأزمة السورية كما هي, دون أن يحدث أي تطور أو حل سوى زيادة التدخلات الإرهابية من قبل تركيا ومرتزقتها وتهديدها للأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا, هذه التطورات السلبية تنم عن نوايا خفيّة وغير صادقة لحل الأزمة.

لذلك فإن دوام الاحتلال التركي وممارساته اللاإنسانية بحق الشعب السوري وتآمر المرتزقة الخانعين لتركيا عامل خطير وخنجر مسموم في ظهر السوريين.

وبمناسبة قدوم العام الجديد 2021 نهنئ عموم مكونات الشعب السوري, هذه المناسبة التي تحمل معاني المحبة والسلام والعيش المشترك, ونجدد عهدنا في مضاعفة جهودنا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سعياً نحو ترسيخ مبادئ الأخوة التي يؤمن بها شعبنا في سبيل تحقيق الديمقراطية المنشودة, والإصرار على نضالنا من أجل تحرير مناطقنا المحتلة وعودة أهلنا المهجرين قسراً من نازحين ولاجئين إلى مدنهم وقراهم بكرامة.

لذا فعلى كافة الأطراف السورية إظهار الجدية والمسؤولية في إنهاء هذه المأساة في العام الجديد مع استعدادنا لإبداء ما يلزم سبيلاً نحو الديمقراطية والعدالة والمساواة وإنهاء الاحتلال.

في الختام نؤكد بأن إقصاء الإدارة الذاتية وإنكار حقوق شعبنا هو استهداف علني لكل مبادئ التغيير والتحول الديمقراطي في سوريا خاصة في ظل انتمائنا السوري وحرصنا الشديد على وحدة سوريا الأمر الذي تم تكريسه في الواقع عملياً.

نتمنى عاماً جديداً يحمل الخير للجميع ولبلدنا سوريا ويكون خالياً من الحروب والدمار.

كل عام وشعبنا بالداخل والمهجر بألف خير".

(ل)

ANHA