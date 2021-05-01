الإدارة الذاتية تهنئ باليوم العالمي للعمال

هذا وأصدرت الإدارة اليوم السبت، بيانًا كتابيًّا، نوهت فيه إلى الدور المهم للعمال في تحقيق مجتمع قوي ومتماسك.

وقالت في مستهل بيانها: "يُصادف الواحد من أيار/ مايو عيد العمال العالمي، اليوم الذي تم إقراره بناءً على سلسلة نشاطات ومشاركات عمالية من أجل تحصيل الحقوق التي كانت هذه الفئة من المجتمع محرومة منها.

بلا شك، فإن القوة العاملة الإنتاجية هي القوة التي تعتبر من القوى الهامّة الساعية نحو التحول الحقيقي والتغيير في المجتمعات التي تشهد تحولًا جذريًّا من نظام الهيمنة الفردية إلى الشكل المجتمعي والديمقراطي وذلك عبر شكل الثورة".

واضافت: "ولهذا فإن هذا التميز، الحامي لهذه القوة العاملة، قد تم تجاهله في مراحل كثيرة من التاريخ، وما إحياء هذا اليوم بشكل عملي إلا تأكيد على هذا الدور وهذه الفعالية وجزء يسير من الإنصاف للطبقة العاملة في المجتمعات، دون نسيان ضرورة وجود إجراءات تنفيذية، فعلية تؤكد على حقوق العمال واحترام دورهم وأهميتهم".

ورأت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن "التغيير والتحول المنشود في برنامج عملنا يحتوي على ما تحتاجه القوة العاملة من تقدير وإنصاف، فإننا نسعى ومن خلال المشروع الذي نريد فيه تجاوز كل الأشكال التقليدية في التنظيم والإدارة ليكون للعمال كل ما يليق بهم، خاصة في ظل الدور المهم الذي يتمتعون به اليوم في صميم التغيير الذي نسعى إلى تحقيقه في مجتمعنا".

وتوجهت "بمناسبة الواحد من أيار/ مايو إلى كافة العمال في سوريا والعالم أجمع بخالص التهنئة وجزيل الشكر لكل من يقوم ويسعى من أجل وطن حر وديمقراطي، له القوة فيما يحتويه من عمال وساسة ومثقفين وأطباء وعموم القوى التي بدون دورها المتميز لا يمكن الوصول لمجتمع قوي ومتماسك".

(س ر)

ANHA