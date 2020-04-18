الإدارة الذاتية تهنئ الشعب السرياني الآشوري الكلداني بمناسبة عيد الفصح الشرقي

وأصدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً كتابياً بمناسبة عيد الفصح (عيد قيامة السيد المسيح) والذي يصادف يوم الأحد ١٩/ ٤/ ٢٠٢٠ حسب التقويم الشرقي.

وجاء في نص البيان:

"بمناسبة عيد الفصح المجيد (عيد قيامة السيد المسيح) والذي يصادف يوم الأحد ١٩/ ٤/ ٢٠٢٠ حسب التقويم الشرقي نتقدم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأجمل التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب السرياني الآشوري الكلداني وإلى عموم المسيحيين في سوريا والعالم، آملين من الله عزّ وجل أن يعيده على الجميع بالخير والسلام.

نستقبل العيد هذا العام ضمن ظروف صعبة نتيجة لتفشي وباء كورونا، لكن هذا لا يمنعنا من إحياء ذكرى هذا العيد وعراقته وكذلك سماحة هذه المناسبة المقدسة التي تدل على أصالة التقاليد والعادات لدى شعوب هذه المنطقة، على أمل تجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة التي يمر فيها العالم في العيد القادم".

(ك)