الإدارة الذاتية تهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً كتابياً بمناسبة عيد الفصح المجيد، الذي يصادف اليوم.

وجاء فيه:

"في وقت يمر فيه العالم بأسره بظرف غير معتاد بسبب انتشار فيروس كورونا؛ تأتي جميع المناسبات وتمر دون الاحتفال بها، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لدرء مخاطر هذا الفيروس.

لذلك، نستقبل الثاني عشر من نيسان عيد الفصح المجيد أو (عيد القيامة) الذي يحتفل فيه أهلنا المسيحيون من الذين يتبعون التقويم الغربي هذا العام ضمن ظروف صعبة؛ لكن هذا لن يمنعنا من إحياء ذكرى العيد وعراقته، من خلال التوجه في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتهنئة إلى عموم المسيحيين في المنطقة والعالم متمنين لهم وللجميع الخير مع أملنا في أن تزول هذه الجائحة عن العالم ويعم السلام والاستقرار، وأن نتمكن من إحياء جميع المناسبات الدينية المقدسة في العام القادم معاً وسط إحلال أجواء أفضل من هذه التي يمر بها بلدنا سوريا والمنطقة وعموم العالم".

كل عام والجميع بألف خير.

(س و)

ANHA