الإدارة الذاتية تهنئ العالم الإسلامي بعيد المولد النبوي الشريف

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، برقية تهنئة، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم السبت.

جاء في نصها:

"بمناسب عيد المولد النبوي الشريف

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا

تتقدم بالتهاني والتبريكات للعالم الإسلامي عامة ولشعبنا في سوريا وشمال وشرق سوريا خاصة بهذه المناسبة المباركة.

(عيد المولد النبوي الشريف، مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام)

راجين من الله العلي القدير أن يعم الأمن والسلام في سوريا وكافة أرجاء العالم".

وتحتفل الأمة الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم 12 ربيع الأول من كل عام هجري.

(ل م)