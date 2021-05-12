الإدارة الذاتية تهنئ العالم الإسلامي بعيد الفطر وتعلن أيام العيد عطلة رسمية

هذا وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، قدمت فيه التهاني بالعيد.

وجاء في نص البرقية "الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تتقدم بأحر التهاني والتبريكات للعالم الإسلامي عامة، ولشعبنا في سوريا وشمال وشرق سوريا خاصة، ونهنئ جميع عوائل شهدائنا الأبرار رمز العطاء والتضحية، ونتمنى أن يعيش أهلنا في سوريا فرحة العيد بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام".

وفي السياق ذاته أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء التعميم رقم (26)، أعلنت فيه أيام العيد عطلة رسمية.

وجاء في التعميم: "1- تُعَطل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الخميس الواقع في 13/5/2021 باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.

2- يعمم لكل من يلزم بتنفيذه".

(س ر)

ANHA