الإدارة الذاتية تهنّئ شعوب العالم بمناسبة رأس السنة الميلادية

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، برقية تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية المصادف يوم غد السبت.

الرئاسة المشتركة وخلال البرقية قالت "نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات للشعب السوري خاصة، وعموم شعوب العالم، وأن يكون عام 2022 عام المحبة والسلام والوئام بين السوريين، وعام حلّ الأزمة السورية وعودة النازحين والمهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم في سوريا".

وأضافت: "نهنئ أمهات وعوائل الشهداء الأبرار الذين هم أحياء لا يموتون، وكل عام وأهلنا في سوريا بألف بخير".

(ف)