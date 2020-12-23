الإدارة الذاتية تهنّئ بحلول عيد الميلاد المجيد وتحدّد يوم السبت عطلة رسمية

وبمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، الذي يصادف يوم الجمعة 25 كانون الأول الجاري، أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا برقية تهنئة.

وجاء في نصها" بمناسبة عيد الميلاد المجيد الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي تتقدّم بأحر التّهاني والتّبريكات للأخوة المسيحين في جمع أنحاء العالم، ولشعبا في سوريا وشمال وشرق سوريا خاصّة، متمنّيين أن يكون هذا العيد عيد محبة وسلام وأمن وأمان.

وكل عام وأهلنا في سوريا بألف خير".

وفي السياق، أصدرت الإدارة الذاتية التّعميم رقم 41 المتضمّن تحديد يوم السبت 26 كانون الأول، عطلةً رسميةً بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بينما استُثني منه الدوائر التي تتطلّب طبيعة عملها الاستمرار.

(سـ)