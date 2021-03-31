الإدارة الذاتية تهنّئ بالأكيتو: تعتز به كافة شعوبنا في شمال وشرق سوريا

ووجّهت الإدارة، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة بمناسبة حلول الأكيتو (العام البابلي الآشوري الجديد ٦٧٧١ ).

واستهلّتها بالقول: "تتميز شمال وشرق سوريا وسوريا عامًة، بالغنى الثقافي والديني الذي يُعتبر ميراثًا تاريخيًا مهمًّا يعدّ الأساس في الشراكة والتعايش المشترك في ظل التداخل الكبير للثقافات والعادات والمناسبات في مجتمعنا".

وقالت الإدارة: "إنّ (الأكيتو) أو عيد رأس السنة لدى الشعب السرياني الآشوري المصادف للأول من نيسان يرمز إلى التجدّد وانبعاث الطبيعة من جديد أي قدوم الربيع، وهو عيد تاريخي للشعب السرياني الآشوري تعتز به كافّة شعوبنا في شمال وشرق سوريا".

وتقدّمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بهذه المناسبة "بأحرّ التهاني لأهلنا السريان الآشوريين، آملين أن يكون هذا العيد وسائر مناسباتنا سبيلًا نحو المزيد من المحبة والإخاء وأن يكون مكللًا دائمًا بالخير والاستقرار والعطاء، وأن نتجاوز معًا في العيد القادم الصعاب التي تمر بها بلدنا سوريا نحو الاستقرار والسلام".

كما دعت إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا، وقالت: "نتوجّه إلى أهلنا المحتفلين بهذه المناسبة لتوخّي الحذر، وضرورة مراعاة خطورة الأوضاع والظروف الصحية التي تعيشها المنطقة بسبب جائحة كورونا والتقيّد بالإجراءات الوقائية ضمانًا للسلامة الشخصية والعامة".

ANHA