الإدارة الذاتية تحمّل روسيا والتحالف الدولي مسؤولية الهجوم التركي

وجاء ذلك في بيانٍ كتابي أصدرته الإدارة عقب ساعات من قصفٍ تركي بطائرة مُسيّرة، استهدف منزلاً للمدنيين في قرية حنلج مساء أمس الثلاثاء، وأدى إلى استشهاد 3 من النساء المدنيات.

وخلال البيان نددت الإدارة الذاتية لإقليم الفرات بـ"الهجوم الإرهابي التركي الجبان"، وحمّلت دولة روسيا الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم والهجمات السابقة، بحسب الاتفاقية المبرمة منذ 7 أشهر، والتي تنص على أن تتحمل روسيا مسؤولية الأمن والاستقرار، ودعت الإدارة الدولة الروسية إلى القيام بالتزاماتها والوقوف في وجه هذه الهجمات الإرهابية من قبل الاحتلال التركي بحق أبناء شمال وشرق سوريا.

كما ودعت الإدارة الذاتية الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي إلى القيام بواجبهم، ووضع حد لمثل هذه الهجمات بحق أهالي ومناطق شمال شرق سوريا، وفق اتفاقية وقف إطلاق النار في مناطق شمال شرق سوريا المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال التركي .

(ز س/ج)

ANHA