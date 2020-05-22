سبب هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على منطقتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض في شمال وشرق سوريا في الـ9 من تشرين الأول عام 2019، تهجير آلاف المدنيين قسراً إلى مدينة الحسكة، ولاستقبالهم أنشأت الإدارة الذاتية مخيماً وحولت المدارس لمراكز إيواء.

المخيم الذي يقع 12 غرب مركز مدينة الحسكة في بلدة توينة، أنشأ من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على أرض زراعي بمساحة 600 دونم، ليتوسع في ما بعد إلى أكثر من ذلك بعد العدد الهائل الذي لجأ إليه.

ولاستيعاب الكم الهائل من المُهجّرين والذين تجاوز عددهم بحسب إدارة المخيم 1862 عائلة، جهزت إدارة المخيم بالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي والإدارة الذاتية 1700 خيمة، ويقطنها ما يقارب الـ12 ألف مُهجّر.

الإدارة حلت مشكلة المياه

مخيم واشوكاني، غرب مدينة الحسكة، كان يعاني من نقص في المياه بسبب عدم وجود شبكات المياه في تلك المنطقة، وقطع الاحتلال التركي مياه محطة علوك عن مدينة الحسكة.

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حملت على عاتقها حل مشكلة نقص المياه في المخيم الذي يحتضن 1862 هجروا من سري كانيه جراء الاحتلال التركي، وقامت بتعزيل بئر المياه القديم الواقع في الجهة الشمالية للمخيم، لإيصال المياه إلى الأهالي.

هذا الإجراء من قبل الإدارة، دفع منظمة إنقاذ الطفل إلى حفر بئر آخر، ليصبح عدد الآبار التي تغذي المخيم بئرين، صالحة للاستعمالات المنزلية فقط، فيما يتم تزويد المخيم بمياه الشرب عن طريق الصهاريج.

الإداري في لجنة العلاقات في مخيم واشوكاني، رياض مرعي، أوضح لوكالتنا أن المخيم يعاني من غياب شبه تام للمنظمات منذ تأسيسه.

ولفت مرعي، أن إحدى أصعب المشاكل التي عانوا منها هو نقص مياه الشرب وانقطاعها في المخيم، منوهاً إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قامت بتعزيل بئر المياه القديم في المخيم، قامت منظمة مساعدة كردستان (help kurdistan)، بتركيب غطاس لاستجرار المياه، وخزان سعته 75 برميل.

وبيّن مرعي، أنه وبعد العديد من المناشدات للجهات المعنية، استجابت لهم منظمة "إنقاذ الطفل" ومدت يد العون لهم، واتخذت الإجراء بحفر بئر آخر ضمن المخيم، وستقوم بتركيب شبكة خطوط المياه بطول 8 كم، لتغذية المخيم بالكامل.

ولفت مرعي، أن كل عشرة خيم سيكون لها منهل مياه محدد، وسيعمل على مدار الساعات مع تقسيمها على القطاعات والكومينات التي تبلغ عددها 82 كومين، وبإشراف أحد المسؤولين في المخيم.

ومن جانب آخر تعمل إدارة المخيم على دراسة مشروع تمديد شبكة الكهرباء إلى كافة أقسام المخيم، لعدم وجودها في المخيم، وخاصةً مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

(هـ ن)

ANHA