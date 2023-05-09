الإدارة الذاتية تحدد سعر شراء محصولي القمح والشعير

عقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قبل قليل، اجتماعاً، في مقر المجلس التنفيذي في مدينة الرقة، حضرته الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والرئاسة المشتركة للجان الزراعة في مناطق شمال وشرق سوريا، واتحاد الفلاحين في شمال وشرق سوريا، والرئاسة المشتركة لشركة التطوير الزراعي في شمال وشرق سوريا.

وخلال الاجتماع، قدمت لجان الزراعة واتحاد الفلاحين في شمال وشرق سوريا مقترحات لتسعيرة سعر القمح والشعير لموسم 2023، ودارت النقاشات خلال الاجتماع على تكلفة الدونم الواحد من القمح والشعير، كي تتناسب التسعيرة مع المصاريف التي تكبدها مزارعو وفلاحو شمال وشرق سوريا.

وبموجب النقاشات حددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مبلغاً وقدره 43 سنت لكل كيلوغرام من القمح، و 35 سنت للشعير.

(كروب/خ)

ANHA