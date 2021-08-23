الإدارة الذاتية تحدد سعر شراء محصول القطن بـ 1950 ليرة سورية

حضر الاجتماع الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وممثلون عن منسقية اتحاد الفلاحين في شمال وشرق سوريا، والإدارة العامة لشركة تطوير المجتمع الزراعي.

وخصصت الإدارة الذاتية أربع مراكز لاستقبال القطن من الفلاحين، وهي مركز الحسكة، ومركز العشرة كيلو في دير الزور، ومركز كبش، ومركز شنينة في الرقة.

وحدد الاجتماع كذلك خصماً مقداره /4/ كيلوغرام، في حال توريد القطن بأكياس نايلون، مع عدم الخصم في حال توريدها بأكياس الخيش.

وأكدت هيئة الاقتصاد والزراعة أن التوريد سيكون عبر قطع المناشئ لمديريات الزراعة ولجانها في كافة الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

وأوضح ممثل اتحاد الفلاحين في الرقة عبد الحميد العلي لموقع الإدارة الذاتيّة ” أن الإدارة اجتمعت وناقشت تكلفة الدونم الواحد من مادة القطن، وأفضت المناقشات إلى تحديد تسعيرة مناسبة للفلاحين”.

وأكد عبيد محمد النهار عضو منسقيّة اتحاد الفلاحين في شمال وشرق سوريا أن “السعر الذي وضعوه للقطن ممتاز ومنصف للإخوة للفلاحين، وجاء بعد دراسة معمقة من كافة لجان ومديريات الزراعة في شمال وشرق سوريا، بحيث تعطي كل ذي حق حقه”.

المصدر: إعلام الإدارة الذاتية