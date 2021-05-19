الإدارة الذاتية تحدد سعر شراء القمح والشعير وموعد بدء استلام المحصول -تم التحديث

عقد المجلس التنفيذي للإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا اليوم، اجتماعا مع هيئة الاقتصاد والزراعة وإدارة شركة تطوير المجتمع الزراعي، وممثلي اتحادات الفلاحين في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا لمناقشة الوضع الزراعي وتحديد تسعيرة محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي ٢٠٢١.

الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا سلمان بارودو أشار بأنه خلال الاجتماع تم تحديد سعر القمح بـ 1150 ل.س للكيلو غرام الواحد، فيما تم تحديد سعر الشعير بـ 850 ل.س للكيلو غرام الواحد.

وأضاف بارودو أنه تم تحديد الأسعار بعد "مناقشة الدراسات الواردة من الإدارات الذاتيّة والمدنية ولجان الاقتصاد والزراعة لدراسة تكلفة الدونم الواحد والسعر المناسب لهذا المحصول الاستراتيجيّ".

وقال سلمان بارودو بأنه مراكز استلام القمح والشعير ستبدأ باستلام المحاصيل اعتباراً من الـ 20 من أيار الجاري.

(د ج)

ANHA