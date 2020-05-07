الإدارة الذاتية تحدد موعد افتتاح مراكز التسويق وتحدد شروط استلام المحصول من المزارعين

وجاء حديث الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية سلمان بارودو خلال تصريح خاص لوكالتنا للحديث عن تجهيزات هيئة الاقتصاد والزراعة لموسم الحصاد الحالي، وموعد افتتاح مراكز استلام الحبوب وما ترتب عليها من إجراءات اتخذتها الهيئة.

وعن تجهيزات هيئة الاقتصاد والزراعة لموسم الحصاد قال بارودو" جهزنا الكوادر الفنية المخصصة لاستلام المحصول من المزارعين في كافة مراكزنا المخصصة لهذا الغرض، والتي يبلغ عددها حوالي الـ 20 مركزاً لاستلام محاصيل المزارعين في عموم مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفت الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة إلى أن عملية الاستلام من المزارعين ستتم على شكل" دكمه"، في كافة مراكز الاستلام، باستثناء ثلاثة مراكز في دير الزور سيتم الاستلام فيها" مشول"(ضمن أكياس خيش)، حيث تعد أهم شروط استلام المحصول من المزارعين في المراكز المخصصة لهذا الغرض.

وبالنسبة لاحتياطاتهم وإجراءاتهم المتخذة لتلافي "الحرائق" التي سببت خسائر كبيرة للمزارعين في العام الماضي قال: تم زيادة عدد سيارات الإطفاء في كافة إداراتنا وشكلنا لجان طوارئ لمتابعة مثل هذا الموضوع في حال حدوثه، وقد طلبنا منهم تعميم أرقام هواتفهم على المزارعين والإرشاديات الزراعية لسرعة الإبلاغ عن أي حريق.

وأردف" ألزمنا كافة أصحاب الحصادات بوجوب وجود إطفائية في كل حصادة سعة 12 كلغ، بالإضافة إلى وجود خزان مياه مرافق لكل حصادة أيضاً".

وذكّر في ختام حديثه بإجراءاتهم السابقة التي قامت بها لجانهم منذ قرابة الشهرين، وهي رش المبيدات على جوانب الطرق، تلافياً لنشوب الحرائق من خلال رمي أعقاب السجائر.

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة سلمان بارودو أن جميع مراكز الاستلام سيتم افتتاحها في كافة مناطق شمال وشرق سوريا اعتباراً من الـ 27 من الشهر الحالي، باستثناء إقليم الجزيرة سيكون افتتاح مراكزها في 1 حزيران.

وبحسب توقعات الهيئة المعنية فإن كمية القمح المتوقعة لموسم هذا العام أكثر من 850 ألف طن.

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية حددت سعر شراء محصول القمح من المزارعين بـ 225 ليرة سورية مع مراعاة الدرجات.

(سـ)

ANHA