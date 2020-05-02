الإدارة الذاتية تحدد أجور الحصادات للموسم الحالي

وعقب اجتماع موسع عُقد بحضور هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة وهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا، والاتحاد العام للفلاحين، والإدارة العامة لشركة تطور المجتمع الزراعي في شمال وشرق سوريا، واللجان الاقتصادية، والإدارات العامة للزراعة والثروة الحيوانية في كل من مقاطعتي الحسكة وقامشلو، تم إصدار تعميم حمل رقم /376/. وتضمن تحديد أجور الحصادات.

وهي على الشكل التالي:"

الشعير

بعل بدون تبن 2000، مع التبن 2500، النسبة المئوية للحصادة بدون 10% ومع التبن 11%

مروي بدون تبن3000، مع التبن 3500، النسبة المئوية للحصادة بدون 11% ومع التبن 12%

القمح

بعل بدون تبن 3000، مع التبن 3500، النسبة المئوية للحصادة بدون 7% ومع التبن 8%

مروي بدون تبن 3500، مع التبن 4500، النسبة المئوية للحصادة بدون 8 % ومع التبن 9%

وفي حال تعبئة مادة التبن في أكياس يضاف مبلغ وقدره 200ل.س فقط لكل دونم.

(ب ح/ أ ب)

ANHA