الإدارة الذاتية تفتتح ثالث مدرسة للمرحلة الابتدائية في مخيم لمهجري سري كانيه

تحت شعار "بالعلم والمعرفة باقون وعائدون"، افتتحت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في مخيم "سري كانيه" بمدينة الحسكة، الخاص بمهجري منطقة سري كانيه، مدرسة لمرحلة التعليم الابتدائي، تضم 18 صفاً.

حضر مراسم الافتتاح العشرات من المهجّرين وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الناطق باسم لجنة التربية والتعليم في مخيم سري كانيه، محمد حاجو، كلمة قال فيها "كي لا نعيش في ظلم وظلام، لا بد من حمل الأقلام والدفاتر والتعلّم باللغة الأم، فهذا هو نصر كل أمة تسعى للحرية والديمقراطية".

وبيّن "أن الهدف من هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا؛ هو إعادة إحياء السلطنة العثمانية، منوهاً "تركيا تستهدف في هجماتها المراكز التعليمية للقضاء على التعليم والعملية التربوية".

وأكد حاجو في ختام كلمته "العملية التربوية ستبقى مستمرة ولن تراجع خطوة إلى الوراء".

من جانبه، قال الرئيس المشترك في لجنة مهجّري سري كانيه، محمود جميل في كلمة له "بالعلم والمعرفة نستطيع القضاء على جميع الأنظمة الاستبدادية الهادفة إلى إضعاف العملية التربوية".

هذا ويضم مخيم سري كانيه مدرستين للمرحلة الابتدائية، وهذه هي المدرسة الثالثة، حيث يبلغ عدد الطلبة في مخيم سري كانية "3200" طالب/ة.

(س س/ م ح)

ANHA