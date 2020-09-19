الإدارة الذاتية تفتتح معبر عون الدادات من جانب واحد

افتتحت الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها معبر عون الدادات الذي يصل منبج بمنطقة جرابلس المحتلة وذلك من جانب واحد مع استمرار الإغلاق من جانب الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2020-09-19T14:14:00 منبج

ويأتي الافتتاح تطبيقًا لقرار الإدارة الذاتية القاضي بافتتاح المعبر ابتداءً من اليوم ولغاية الـ30 من الشهر الجاري، أمام أبناء مناطق شمال وشرق سوريا ممن يحملون إثباتات شخصية (بطاقة شخصية، بطاقة إقامة، بطاقة وافد) مع السماح بالخروج للداخلين ببطاقات زيارة سابقًا.

وحددت الإدارة الدخول فقط من معبر عون الدادات مع تكليف إدارة منبج للجنة الصحة على المعبر لفحص القادمين من خارج حدود الإدارة الذاتية.

وحسب مراسلنا، فإن افتتاح المعبر من جانب الإدارة في منبج فقط، وبقي مغلقًا من جانب الاحتلال التركي ومرتزقته، وقد رصد مراسلو وكالة أنباء هاوار انعدام الحركة في المعبر هذا اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن المعبر قد أُغلق منذ شهر آذار/مارس من العام الجاري بسبب انتشار جائحة كورونا في أرجاء العالم.

(كروب/ج)

ANHA


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