الإدارة الذاتية تفتتح فرنًا آليًّا هو الثالث من نوعه في الشدادي

وباشر الفرن الجديد في ناحية الشدادي عمله، صباح اليوم، بعد جهود كبيرة بذلتها لجنة الاقتصاد في الناحية لافتتاحه، تلبية لشكاوى الأهالي، التي تتالت في ناحية الشدادي جنوب مقاطعة الحسكة؛ بهدف توفير مادة الخبز للأهالي، والحد من الأزمة على الأفران.

وخصصت لجنة الاقتصاد في مجلس ناحية الشدادي 4 أطنان ونصف الطن من مادة الطحين، كحصة يومية للفرن الجديد، لتغطية النقص الحاصل في مادة الخبز في الناحية.

وسيعمل الفرن الجديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 4200 ربطة خبز يوميًّا، على مدار الـ 24 ساعة، ليغطي حاجة أكثر من 15 قرية في الريف الغربي للناحية، حسب القائمين على الفرن.

ويعد الفرن الجديد الثالثَ في ناحية الشدادي، بعد الفرن الآلي في مركز الناحية، وفرن الدرب في بلدة الـ 47.

وستوزع مادة الخبز المنتجة من الفرن الجديد عبر معتمدين لدى لجنة الاقتصاد في الناحية؛ للإسهام في تخفيف العبء عن الأفران الأخرى في الناحية، حسب ما أشار إليه الإداري في لجنة الاقتصاد في مجلس ناحية الشدادي، ياسر الدغيم.

وأوضح الدغيم أن لدى لجنة الاقتصاد خطة جديدة ستُنفّذ؛ لتنظيم توزيع مادة الخبز، والتي تنص على توزيع مادة الخبز عبر الكومينات للحد من أزمته في الناحية وريفها.

(أم)

ANHA