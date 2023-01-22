الإدارة الذاتية تفند تصريحات الخارجية الصينية المتعلقة بالثروات السورية

وأصدرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بياناً، اليوم السبت، بصدد تصريحات الخارجية الصينية المتعلقة بالثروات السورية، ونفت صحة المعلومات التي تداولتها وأكدت أنها عبارة عن "مواقف سياسية لا أكثر".

وجاء في مستهل البيان:

"تداولت الخارجية الصينية على لسان متحدثها الرسمي " وانغ وين بين" كذلك بعض المؤسسات الإعلامية التابعة لدمشق وبعض الشركات الأخرى ومنها شركة "غولف ساندز" البريطانية التي تعمل في النفط خبر مفاده؛ عمليات استجرار نفط وقمح من منطقة الجزيرة بشكل غير شرعي" حسب الوصف" حيث تم الحديث عن ما تم تسميته بعملية "سرقة" الثروات وإخراجها لدول الجوار بصفقات بين التحالف وقوات سوريا الديمقراطية".

وأكد البيان أن "كل ما يتم تداوله في هذا المنحى غير صحيح، وهو عبارة عن مواقف سياسية لا أكثر وننفي صحة هذه المعلومات رسمياً".

ونوه البيان إلى أن كميات القمح الموجودة وفي ظل سنوات الجفاف التي تمر بها المنطقة تكاد لا تكفي حاجة الأهالي، أما بالنسبة للنفط فإن هذه المنطقة تم تحريرها من داعش والإرهاب بعد سنوات طويلة من المقاومة وإن معظم هذه الآبار" تم تدميرها وهي خارجة عن الخدمة" الطاقة الإنتاجية ضعيفة، وكل ما هو موجود بالكاد يتم استهلاكه للحاجة المحلية والقسم الآخر يتم استخدامه من أجل الداخل السوري.

كما عبرت دائرة العلاقات الخارجية عن أملها في "التعامل بهذه القضية بمنطقية ومعقولية وواقعية".

وذكر بيان دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن مثل هذه التصريحات؛ هي تشويه للحقائق والواقع، وقالت الدائرة بهذا الصدد: "هذه التصريحات التي تتم؛ تشويه للحقائق والواقع".

وجاء في البيان أيضاً "مع تأكيدنا التام بأننا جزء من سوريا والثروات الموجودة في سوريا؛ هي ثروات وطنية، ملك لعموم الشعب السوري بدون استثناء، ولا يمكن احتكارها كسائر الثروات الأخرى في سوريا".

كما أكدت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، انفتاحها على أي اتفاق سياسي مع دمشق بما يضمن توزيع الثروات على عموم الشعب السوري "واستمراراً لذلك، هذه الأمور الاستراتيجية وعندما يتم الاتفاق السياسي مع دمشق سيتم توزيع هذه الثروات بموجب اتفاقيات وتفاهمات وضمانات على عموم الشعب السوري، ونحن منفتحون في هذا المجال".

(ك)