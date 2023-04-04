الإدارة الذاتية تدشن أكبر مشروع بناء جامعي في شمال وشرق سوريا

بهدف تسهيل وتطوير التعليم الجامعي في مناطق شمال وشرق سوريا، أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم مشروع بناء جامعة روج آفا في ريف مدينة قامشلو.

وبحسب المعلومات فإن المشروع يعد أحد أكبر المشاريع في روج آفا و شمال و شرق سوريا. والمشروع عبارة عن مجمع جامعي ضخم على مساحة 800 دونم.

ويستوعب البناء حال اكتمال بنائه أكثر من عشرين ألف طالب ويتكون من عدد كبير من القاعات و المدرجات والصالات الفنية و الملاعب و الحدائق بالإضافة للسكن الجامعي الذي يستوعب عدة آلاف من الطلبة و الكوادر التدريسية.

هذا ومن المقرر أن يتم الانتهاء خلال العام الجاري من بناء وحدتين سكنيتين وهي عبارة عن سكن طلابي يستوعب نحو 700 طالب وطالبة.