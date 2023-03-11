الإدارة الذاتية تضع البرلمان النمساوي في صورة ما تشهده شمال وشرق سوريا

التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المؤلف من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، بدران جيا كرد، وممثل الإدارة في أوروبا، عبد الكريم عمر، أمس الجمعة 10 آذار، عضو البرلمان النمساوي، هارالد تروخ، وعضو البرلمان المحلي، جبر حاجو، الممثلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان النمساوي، وذلك في مبنى البرلمان النمساوي في العاصمة، فيينا.

وحسب المعرفات الرسمية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فقد وُضع البرلمانيان النمساويان خلال اللقاء في صورة الوضع العام في سوريا وشمال وشرق سوريا، وخاصة التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه الإدارة الذاتية، وملف داعش في المعتقلات والمخيمات.

بالإضافة إلى تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، وضرورة تحمّل النمسا والقوى الدولية مسؤولياتها اتجاه كل هذه الملفات، من حيث تقديم الدعم للإدارة الذاتية سياسياً واقتصادياً؛ لتثبيت الاستقرار في المنطقة.

ومن أجل العمل على حل الأزمة السورية وفق القرار الدولي (2254)، وإعادة النظر في تشكيلة الهيئة العليا للمفاوضات واللجنة الدستورية لكي تمثل كل الشعب السوري بمختلف مكوناته.

وحسب المصدر نفسه "بدورهما، أكد البرلمانيان النمساويان على تقديرهما للتضحيات التي قدمها الشعب الكردي ومكونات شمال وشرق سوريا في مواجهة الإرهاب، ومتابعتهما الوضع عن قرب، وأنهما يتطلعان إلى التعاون وتطوير العلاقات مع الإدارة الذاتية بخصوص العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

(ل م/أ)

ANHA