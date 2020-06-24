الإدارة الذاتية تدعو روسيا وأمريكا إلى اتخاذ موقف علني وصريح  حيال النهج التركي

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بياناً كتابياً، بصدد الهجمات المتكررة للدولة التركية، واستهدافها يوم أمس لمنزل أحد المدنيين في قرية حلنج مما تسبب باستشهاد 3 نساء بينهن عضوتان في منسقية مؤتمر ستار .

وجاء في نص البيان:

"شنت الدولة التركية مساء يوم 23 حزيران 2020 هجوماً بطائرة مُسيّرة طال أحد منازل المدنيين في قرية حلنج التابعة لكوباني؛ أدى إلى استشهاد ثلاثة نساء وعدد من الجرحى.

هذا الهجوم يعدّ ضمن سلسلة الهجمات التي لم تتوقف ضد شعبنا، والذي يعد خرقاً قانونياً وأخلاقياً لكل التفاهمات التي تمت بين كل من روسيا وأمريكا ودولة الاحتلال التركي الأخيرة، وتتمةً للهجمات التي تُنفذ من قبل دولة الاحتلال التركي ضد باشور كردستان، واستهداف المدنيين هناك، وهو أيضاً استهداف مباشر لإرادة المرأة ونضالها الديمقراطي.

هذه الهجمات هي إعلان تركيا عن نيتها بعدم الاكتراث بحياة الأهالي والمدنيين، خاصة في ظل سريان وقف العمليات القتالية الذي لا يزال جارياً بسبب تفشي فيروس كورونا، ويعد تصعيداً خطيراً للغاية، وينم عن اللامسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تعلنها تركيا على الدوام عبر هجماتها المتكررة .

إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الوقت الذي ندين فيه وبأشد العبارات هذه الهجمات العدائية والتصعيد ضد المدنيين الأبرياء، فإننا نؤكد على أن هذه الهجمات لن تثني شعبنا عن نضاله الديمقراطي، وعلى وجه الخصوص نضال المرأة ودورها التاريخي في النضال والمقاومة في شمال وشرق سوريا.

كذلك ندعو كلاً من روسيا وأمريكا والأمم المتحدة الراعية لاتفاق وتفاهم وقف العمليات القتالية باتخاذ موقف علني واضح وصريح حيال هذا النهج التركي غير المبرر.

كذلك ندعو شعبنا في عموم المناطق، وفي الخارج إلى الخروج في مظاهرات منددة بالعدوان مع مراعاة الإجراءات الصحية وفضح الدولة التركية وممارساتها عبر إيصال حقيقتها وحقيقة ممارساتها للعالم أجمع، كذلك نتقدم بالتعازي لذوي الشهيدات الثلاثة اللواتي استشهدن جراء العدوان التركي الفاشي ".

(سـ)