الإدارة الذاتية تدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في هجوم خانصور ومحاسبة المسؤولين

وأصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال بياناً بصدد اعتداء الجيش العراقي على مسيرة سلمية أطلقها الإيزيديون في 5 تموز الجاري بمدينة خانصور.

البيان أكد أن الاحتجاجات كانت ضد هجمات الاحتلال التركي على جنوب كردستان وبنفس الوقت من أجل دعم ومساندة شعب العراق.

وذكر البيان أنه وفقاً للقانون العراقي، ليس من مسؤوليات الجيش التدخل في أي نشاط اجتماعي، وإذا لزم الأمر، يجب أن تكون قوات الشرطة موجودة في المنطقة.

"لكن اتضح لنا أن الجيش سيشن هجوماً على المتظاهرين من خلال الاستعدادات التي قاموا بها قبل المسيرة ونقلهم لقوتهم العسكرية إلى منطقة خانصور".

وقال البيان إن “الجيش العراقي نشر قوة خاصة في مكان الحادث وحاصر المنطقة، كما أنه خلق أرضية من القلق والارتباك، وبدلاً من حل القضية، شن هجوماً على المتظاهرين بأسلحة مختلفة، مما أدى إلى إصابة عضو في وسائل الإعلام إثر طلق ناري".

وقالت الإدارة إن المشاهد التي تم التقاطها أثناء الهجوم أظهرت أن الجنود العراقيين يستهدفون المتظاهرين كما أنهم يطلقون النار عمداً على الحشد المتواجد في ساحة المسيرة.

كما أكدت الإدارة الذاتية في بيانها أنه لولا الموقف الإيجابي والمسؤول الذي أبداه الشعب والإدارة الذاتية، لكان تفاقم الأمر ووقع الكثير من الضحايا من الشعب.

وحمّلت الإدارة الذاتية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية الاعتداء، وطالبته بتشكيل لجنة للتحقيق بالحادث ومحاسبة القوات التي أطلقت النار على الشعب.

ونوهت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال أنه إذا لم يتم أخذ هذا الحادث والهجوم في عين الاعتبار، فقد تتزايد مثل هذه التهديدات والمخاطر على المجتمع الإيزيدي، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مثل هذه الهجمات.

(ك)