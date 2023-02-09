الإدارة الذاتية تدعو إلى المشاركة في حملة جمع التبرعات لمساعدة المناطق المنكوبة – تم التحديث

أدلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، ببيان إلى الرأي العام، قرئ أمام مبنى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في الرقة من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي، بيريفان خالد، جاء فيه:

"نتج عن الزلزال الذي حصل مؤخراً نتائج كارثية لا تزال الصدمة وهول ما حصل لا يغادر عقول وقلوب العالم، هذا الحدث وما نتج عنه يحتاج لأن يكون هناك تكاتف وتعاضد ما بين الشعوب في عموم العالم، وأن يكون هناك دعم بكل السبل والإمكانيات للمناطق التي تعرضت للزلزال المروّع، وفي ظل المحنة التي تمر بها المناطق التي تعرضت للزلزال ووسط انهيار آلاف المباني وآلاف الضحايا والمصابين وكذلك وجود الكثيرين تحت الأنقاض؛ لابد من أن نسعى نحو تقديم الدعم والعون، وهذا واجب إنساني وأخلاقي وكذلك يعبّر عن حاجة المجتمعات لبعضها البعض.

في الوقت الذي آلمنا وأحزننا ما حدث لأهلنا ولشعبنا السوري من جرّاء هذه الكارثة، فإننا ننادي جميع العالم والمنطقة وكل ما يستطيع تقديم الدعم والمساندة بالمساهمة في حملة التبرع لدعم المناطق التي تضررت ومساعدة الأهالي سواء في شمال وشرق سوريا، الداخل السوري وتركيا، حيث يمكن التوجه لمراكز الهلال الأحمر الكردي والتواصل معه كمؤسسة رسمية تعنى بجمع التبرعات وتتولى إيصالها للمناطق والأهالي المحتاجين.

نعول على شعبنا بمختلف مكوناته وقيمه في هذا المسار، وكلنا ثقة أن شعبنا قادر على القيام بواجبه ومسؤولياته، كذلك لا بد لكل المؤسسات والجهات خارج شمال وشرق سوريا أن تساهم وتتفاعل مع هذه الحملة والمساهمة في هذا الواجب الأخلاقي بدون أي تسييس أو قوانين مانعة، مؤكدين في هذا المجال ضرورة فتح كل الطرق والمعابر بدون استثناء".

(ف)