الإدارة الذاتية تدعو القوى الوطنية السورية للعمل وبشكل عاجل لإنهاء احتلال تركيا لسوريا

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم، بياناً بصدد استمرار هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين والبنى التحتية. دعت فيه القوى الوطنية السورية إلى "العمل وبشكل عاجل لوحدة القرار نحو إنهاء احتلال تركيا لسوريا وإخراجها منها".

وجاء في نص البيان:

تشهد المرحلة الحالية وبشكل مكثف، تصعيداً تركياً كبيراً ضد مناطق سوريا ومنها شمال وشرق سوريا، من خلال استهداف البنى التحتية والمدنيين؛ بهدف تكريس الفوضى وخنق فرص الحل المؤدية للاستقرار والتوافق السوري، وذلك تحت حجج واهية وفرضيات لا أساس لها من الصحة، هذا التصعيد يتم بشكل ممنهج وواضح؛ حيث ما يحصل اليوم في شمال وشرق سوريا وما حصل بشكل متزامن هجوم إرهابي في حمص، يوضح حقيقة بأن الفاعل واحد من ناحية الإدارة والتخطيط، وهي تركيا وأدواتها المرتزقة، فالهجوم الذي أدى لاستشهاد أكثر من 120 شخصاً وجرح المئات والكثير منهم مدنيون ونساء وأطفال ومنهم عسكريون، هو لذات الهدف وذات الغاية التي تريدها تركيا؛ وهو استهداف لكل سوريا والسوريين، وهو عمل مُدان بكل المقاييس الوطنية السورية.

لقد بات واضحاً وجلياً الدور السلبي لتركيا في سوريا والممنهجة ضد سوريا وشعبها، من حيث القتل والنهب وتدمير البنى التحتية لفرض سياسة التهجير على السوريين، بهدف إبادة وجود شعوب المنطقة من خلال عمليات تغيير ديموغرافي، حيث بصمات تركيا واضحة في هذا المجال، ولم يعد هناك ما يغطي على هذه التجاوزات والانتهاكات، لذا من الضروري والهام أن تعمل القوى الوطنية السورية نحو خطاب واحد موحد، وتسعى لتوحيد مواقفها ضد تركيا ومرتزقتها وممارساتها في سوريا، مع ضرورة العمل وبشكل عاجل لوحدة القرار نحو إنهاء احتلال تركيا لسوريا، وإخراجها منها ومنع هذه المساعي التخريبية التي تمارسها تركيا بحق سوريا وشعبها. ومن دون إنهاء الاحتلال التركي والحد من ممارسته، لن يكون هناك حل ولا استقرار؛ حيث إنهاء الاحتلال التركي هو بوابة الاستقرار لسوريا عامةً.

مع التأكيد لضرورة حشد المواقف الوطنية السورية، نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نؤكد للرأي العام السوري ولكل الأطراف الوطنية السورية الهادفة، للحفاظ على سوريا واحدة موحدة شعباً وأرضاً، أنّ سياسات تركيا اليوم وخاصة بعد فشلها في إدارة ورقة الإرهاب والمرتزقة في سوريا التي كانت تطمح لإنشاء إمارات عثمانية إسلامية، وجلبت الآلاف من المتطرفين وأدخلتهم إلى سوريا لمقاتلة السوريين، هي سياسة هدفها الشعب والوطن السوري بشكل عام، وإن الذهاب وراء تركيا من حيث أن هناك مناطق معينة تشكل خطراً عليها من سوريا، ليست إلا ادعاءات كاذبة لتمرير مخططاتها الاحتلالية والتوسعية في المنطقة ، نداؤنا لجميع الوطنيين السوريين بالتكاتف ووحدة القرار إزاء هذا العدوان والاحتلال".

(أ م)