الإدارة الذاتية تدعو المجتمع الدولي للتعاون في ملف أطفال معتقلي مرتزقة داعش

وأصدرت الإدارة الذاتية بياناً دعت فيه المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل إنشاء مراكز لإعادة تأهيل الأطفال والقاصرين ودمجهم في المجتمع.

وجاء في نص البيان أنَّ "الإدارة الذاتية عانت كثيراً من المعتقلين من عناصر تنظيم داعـش الإرهابي بسبب تأمين أماكن ومستلزمات لاعتقالهم وتأمين المنطقة من خطرهم, حيث ناشدت الإدارة الذاتية المجتمع الدولي بتقديم تسهيلات ومساعدات لتفعيل المسار القضائي لمحاكمة عناصر داعـش وتحقيق العدالة المجتمعية والدولية".

وأضاف البيان أنَّ "ملف الأطفال من أبناء معتقلي التنظيم خطر ومن الضروري إنشاء مراكز لإعادة تأهيل الأطفال والقاصرين ودمجهم في المجتمع، حيث تعتبرهم الإدارة الذاتية ضحايا للفكر الإرهـابي وإعادة تأهيلهم هي تفادي لخطر مستقبلي من الممكن أن يشكل خطراً على العالم أجمع, وأي تأخير في هذا الملف يزيد من خطورة الموقف".

ختاماً أكَّد البيان أنَّ هذه المناشدات للمجتمع الدولي هي في سبيل الحد من تمدد الفكر المتطرف وللحفاظ على المصلحة العليا لمكونات المنطقة، وأنَّ الإدارة الذاتية تُبدي كامل استعدادها في الاهتمام والرعاية وانفتاحها وشفافيتها في مشاركة كل الخطط والبرامج مع المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لحماية مستقبل الأطفال وتعزيز حقوقهم".