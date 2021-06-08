الإدارة الذاتية تبحث مع الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي قضية معتقلي داعش ومخيم الهول

وشارك في الاجتماع المنعقد في الـ 3 حزيران الجاري، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد، والرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، وممثل الإدارة الذاتية في أوروبا عبدالسلام مصطفى، وممثل الإدارة الذاتية في الدول الإسكندنافية شيار علي.

وممثلو وزارات الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، السويد، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، سويسرا، فنلندا، بلجيكا، الدانمارك، هولندا، إيطاليا، كندا، النرويج، بالإضافة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية EEAS، والمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية DG ECHO، والمديرية العامة للمفوضية الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية DG HOME، وذلك بحسب ما نشرته دائرة العلاقات الخارجية على صفحتها الرسمية.

وتم تبادل وجهات النظر خلال اللقاء بخصوص ملف مرتزقة داعش وأسرهم (أطفال ونساء) في المخيمات وبصورة خاصة مخيم الهول.

وأكد ممثلو الإدارة الذاتية على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته والتعاون والتنسيق مع الإدارة فيما يخص هذا الملف المعقد الذي لا تستطيع الإدارة تحمله لوحدها.

وطالبت الإدارة الذاتية هذه الدول باستعادة رعاياها من الأطفال والنساء اللواتي لم يرتكبن جرائم، وضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والأمني للإدارة الذاتية، وذلك للعمل على مخيم الهول وبناء ملاحق جديدة لتقسيم المخيم للسيطرة عليه والحد من عمليات التهريب وبناء مراكز لإعادة التأهيل وغيرها.

وشددت الإدارة على ضرورة تقديم الدعم لها بخصوص تحقيق العدالة وضرورة تشكيل محكمة عادلة لمحاكمة مرتزقة داعش والنساء اللواتي ارتكبن الجرائم في مناطق الإدارة الذاتية، مطالبة بتعويض ضحايا الإرهاب والمتضررين من الإرهاب (عوائل الشهداء والأطفال اليتامى، وجرحى الحرب وذوي الإعاقات الدائمة) وفي هذا السياق تم تقديم تصور واضح ومشاريع لكيفية دعم هذه المجموعات.

ومن جانبه، أوضح الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عبد الكريم عمر، أن "اللقاء كان مفيدًا ووجهات النظر كانت متقاربة وكان هناك تجاوب واضح من هذه الدول مع طلبات الإدارة الذاتية وتم التأكيد على ضرورة تعاون هذه الدول وتحمّل المسؤوليات وتقديم الدعم لتخفيف العبء عن الإدارة الذاتية وضرورة مواجهة هذا الملف بشكل مشترك".

(س ر)

ANHA