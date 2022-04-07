​​​​​​​الإدارة الذاتية تبدأ بتجهيز طريق جديد يربط مدينة قامشلو بالطريق الدولي

تتجهز هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ عدة أيام، لتجهيز طريق جديد بديلاً عن طريق علي فرو، يربط مدينة قامشلو بالطريق الدولي (M4).

ويمتد الطريق الجديد حوالي 11 كم، وذلك من قرية عنبارة بمدينة قامشلو، مروراً بقريتي نقارة وملا سباط وينتهي في الطريق الدولي (M4)، فيما يبلغ عرضه 10 أمتار، ومترين من الحجر المكسر(بقايا)، أي بعرض 12 متراً، حسب ما كشفه الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا، جهاد عمر.

اختصار المسافة

وحول الهدف من تجهيز طريق عنبارة - الدولي، أوضح جهاد عمر، بأنهم ارتأوا إنشاء هكذا طريق لتخفيف الازدحام، وتزايد عدد المركبات في المنطقة، بالإضافة إلى تزايد عدد الحوادث المرورية نتيجة رداءة الطريق والمنعطفات الموجودة فيه.

عمر أكد أنهم وبالنقاش مع هيئة الإدارات المحلية في إقليم الجزيرة ومجلس مقاطعة قامشلو، اتفقوا على إنجاز وفتح طريق عنبارة، وتابع: "يعد طريق عنبارة، الطريق الأقصر للوصول إلى الطريق الدولي، وبهذا المشروع سنكون قد أنجزنا خطوة لتعبيد الطرقات في شمال وشرق سوريا".

ستة أشهر

بيّن عمر أن الجهة المالكة لهذا المشروع هي هيئة الإدارات المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا، أما الجهة المشرفة فهي الدائرة الفنية للهيئة، وشركة زاغروس ستكون الجهة المنفذة، وأضاف: "مادة البيتومين (الزفت المائع) التي سنستخدمها فيه محلية الصنع من شركة خابور، وهي مادة نظامية بحسب المواصفات العالمية".

وقد حددت هيئة الإدارات المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا، مدة إنجاز مشروع طريق عنبارة بـ (6 أشهر)، بحسب جهاد عمر.

"لن نلغي أي طريق في شمال وشرق سوريا"

جهاد عمر لفت الانتباه إلى أن طريق عنبارة الواصل بين مدينة قامشلو والطريق الدولي، لن يلغي طريق علي فرو، إذ ستتم صيانته حسب الإمكانات المتوفرة، وبيّن: "لن نلغي أي طريق في شمال وشرق سوريا والطرقات الرديئة ستتم صيانتها بحسب الإمكانات، فبتنفيذ مشروع طريق عنبارة سننتقل إلى مرحلة جديدة من إنشاء الطرقات بالإمكانات المحلية".

وحول القيمة المالية التي حددت لتنفيذ مشروع طريق عنبارة، أوضح عمر: "تم تحديد حوالي خمس مليارات ل.س لتنفيذ هذا المشروع"، مضيفاً: " لدينا مشاريع أخرى ضخمة على مستوى شمال وشرق سوريا تحتاج إلى ميزانية كبيرة".

ودعا الرئيس المشترك لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا، جهاد عمر، جميع المواطنين إلى الحفاظ على طريق عنبارة الذي سينفذ في أقرب وقت، وقال: "لن نسمح بسير الحمولات الزائدة عليه، فنحن الآن بصدد ضبط أغلب المخالفات التي تسير على الطرق".

(ل)

ANHA