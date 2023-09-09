الإدارة الذاتية تعزي ذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية

وأرسلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا برقية عزاء ومواساة للمملكة المغربية، بسبب الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة وأسفر عن ضحايا.

وجاء في نص برقية العزاء:

" تلقينا وبكل أسف الحدث المأساوي الذي حصل في المملكة المغربية نتيجة الزلزال المدّمر الذي ضرب بعض المناطق المغربية، حيث أسفر ذلك عن ضحايا وجرحى، نشارك نحن كشعوب شمال وشرق سوريا الشعب المغربي الشقيق الألم ونشاطره الحزن جراء ما حصل، ونبدي عن تضامننا الشديد إلى جانب أشقائنا في المغرب نتقدم باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية حكومةً وشعباً، ونترحم على أرواح الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، آملين الاستقرار والأمان للمملكة المغربية وشعبها الأصيل وتجاوزهم لهذه المحنة العصيبة. داعين الله عزّ وجلْ أن يحفظ أهلنا في المغرب وعموم المنطقة".