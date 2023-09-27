الإدارة الذاتية تعزي الشعب العراقي بضحايا حريق الموصل

وجاء في نص برقية العزاء:

"في فاجعة مأساوية وتزامناً مع ألم كبير تتعرض شعوب المنطقة من كوارث طبيعية بينها ما حصل في ليبيا والمغرب سمعنا نبأ الحريق الذي حصل في صالة للأعراس في الموصل ووفاة أكثر من مائة شخص وإصابة المئات.

في الوقت الذي نعبر عن حزننا العميق لما حصل نتقدم بخالص العزاء للشعب العراقي حكومةً وشعباً ولذوي الضحايا ونشاركهم هذا المصاب والألم كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونتمنى أن يتجاوز أهلنا في العراق هذه المحنة، الذين عانوا الكثير من الصعاب وهذه إحدى مآسيه مع أمنياتنا للشعب العراقي والشعوب عامةً الأمن والاستقرار".