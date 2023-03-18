الإدارة الذاتية تعزّي باستشهاد 9 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، عزّت فيه أسر الشهداء الـ 9، جاء في نصه:

"في إطار استمرار جهود مكافحة الإرهاب، وضمن سياق القيام بالواجب الوطني والتدريب المهني، تلقينا بكل أسف نبأ استشهاد مجموعة من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية؛ إثر تحطّم المروحية التي كانت تقلهم متجهة إلى السليمانية باشوري كردستان.

لقد كرّس هؤلاء الشهداء حياتهم، على مدار السنوات التي مضت، في الدفاع عن شعبنا وبذلوا جهوداً كبيرة في مكافحة الإرهاب وشاركوا في حملة إنهاء داعش، وكانوا مستمرين في الحفاظ على السلم الأهلي ومكافحة الإرهاب وخلاياه في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، كما كان لهم دور ريادي على مختلف الجبهات لمقارعة الإرهاب الدولي.

نتقدّم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتعازينا الحارة لعوائل الشهداء التسعة، كذلك لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدين أن نهج الشهداء سيبقى مسيرة لشعبنا نحو تحقيق الاستقرار ومقارعة الإرهاب وبناء مجتمع حر ديمقراطي يسوده العيش المشترك".

(ل م)