الإدارة الذاتية تعيد تطبيق حظر تجوال كلّي في إقليم الفرات

وكانت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات قد أقرت حظر تجوال كلّي في الاقليم منذ الـ 15 من تشرين الثاني المنصرم استمر لغاية الـ 26 من الشهر ذاته.

وعقب رفع الحظر لمدة 5 أيام، وذلك لإفساح المجال للسكان لشراء مستلزماتهم وحاجاتهم قبل بدأ تطبيق الحظر الجديد من صباح اليوم، ومن المقرر أن يستمر لغاية الـ 10 من الشهر الجاري.

وتشهد أولى أيام الحظر إغلاقًا لغالبية المحال التجارية، إلا عددًا محدودًا من المحال التي لم تلتزم بعد، كما تشهد الشوارع حركة قليلة للأهالي.

وتكتفي قوى الأمن الداخلي في أول أيام الحظر بالتنبيه فقط، ومن المقرر أن يتم العمل بقرارات التعميم، كما كان الحال في الحظر السابق، فيما تبقى من أيام الحظر هذه المرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحظر في إقليم الفرات يأتي بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على نحو غير مسبوق.

(ن ك/ج)

ANHA