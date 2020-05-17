الإدارة الذاتية تعيد فتح معبري الطبقة والتايهة

وأغلقت المعابر في مناطق شمال وشرق سوريا في أواخر آذار الماضي كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت الإدارة الذاتية اليوم، عن فتح معبري الطبقة والتايهة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل وحتى الـ 26 من أيار الجاري.

وشددت الإدارة الذاتية في القرار /48/ على ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية. ولم يذكر قرار الإدارة الذاتية المعابر الأخرى في شمال وشرق سوريا.

ويقع معبر الطبقة في منطقة الطبقة في شمال وشرق سوريا، فيما يقع معبر التايهة جنوب منطقة منبج والمعبران يربطان مناطق شمال وشرق سوريا مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

(م)

ANHA