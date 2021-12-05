الإدارة الذاتية تعيد افتتاح معمل الغزل والنسيج في الحسكة

بعد توقفه عن العمل لفترات طويلة بسبب ظروف الحرب التي مرت بها مناطق شمال وشرق سوريا عقب الازمة السورية، تم اليوم افتتاح معمل الغزل والنسيج، من جديد بعد إعادة تأهيل من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بحضور عدد كبير من مسؤوليها.

وشارك في مراسم افتتاح المعمل، الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريفان خالد، والرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في اقليم الجزيرة سلمان بارودو، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس، والعاملون في المعمل، وهيئات الإدارة في المدينة.

وبدأت مراسم الافتتاح بجولة في ارجاء المعمل والاطلاع على سير العمل فيه، والتعرف على كيفية عمل الأقسام، والآلات، وطبيعة العمل، والطاقة الانتاجية الحالية، واللوازم، لرفع الطاقة الانتاجية لمستويات عالية.

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو، إن اعادة تأهيل معمل الغزل والنسيج بمدينة الحسكة يعد انجاز هام للإدارة الذاتية، نظرا لتغطيته احتياجات المنطقة الصناعية من المواد الاساسية "الخيوط، والغزل"، ولما يحمله من تحفيز للفلاحين لتوسيع زراعة القطن الذي يعتبر ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد المحلي.

وعلى هامش الافتتاح وفي تصريح لوكالتنا، عن الية عمل المعمل، قال الاداري بمعمل النسيج عبدالله صلاح "أن هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية تبنت بناء المعمل واصلاح آلاته وتأمين القطع التبديلية، وتم تأهيل الآلات بنسبة 80 بالمئة وتم تأهيل المعمل للعمل مجددا".

وأضاف "لدينا مبدئيا 130 عاملا، وعاملة، ونخطط لتشغيل 500 أخرين، في المرحلة القادمة، بعد أن تم تأمين 1500 طن قطن كمادة خام في مستودعاتنا".

وأشار ان المعمل سيعمل بطاقة إنتاجية تصل الى حوالي 6 طن، على مدار الـ 24 ساعة.

(م ع/أم)

ANHA