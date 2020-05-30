الإدارة الذاتية تعيد افتتاح معبري التايهة والطبقة بشكل مؤقت

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القرار رقم 55 القاضي بالسماح بإعادة افتتاح معبري التايهة والطبقة للمرة الثانية بشكل مؤقت بدءاً من 31 أيار الجاري ولغاية 4 حزيران القادم.

وخلال القرار شددت الإدارة الذاتية على ضرورة مراعاة قواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

هذا والجدير ذكره إن معبري التايهة والطبقة قد افتتحا بتاريخ 19 أيار ولغاية الـ26 منه وذلك بشكل مؤقت أيضاً.

ويقع معبر الطبقة في منطقة الطبقة شمال وشرق سوريا، فيما يقع معبر التايهة جنوب منطقة منبج والمعبران يربطان مناطق شمال وشرق سوريا مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

(سـ)